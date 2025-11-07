Kiesraad: uitslag Amsterdam kwam laat, kennis proces moet beter

DEN HAAG (ANP) - De gemeente Amsterdam heeft haar einduitslag voor de Tweede Kamerverkiezingen pas donderdagavond doorgegeven aan de Kiesraad. "Echt heel laat", zei de voorzitter van de raad, Wim Kuijken, vrijdag bij het vaststellen van de uitslag.

Volgens Kuijken publiceren meer gemeenten de uitslagen niet snel genoeg. "Dat brengt de Kiesraad op de constatering dat op een aantal punten de organisatie en de gedetailleerde kennis van het verkiezingsproces in enkele gemeenten echt beter kan", aldus de voorzitter.