VVD-minister wil traangas in waterkanon

Demissionair justitieminister Foort van Oosten geeft de politie toestemming voor een tweejarige proef waarbij traangas in het water van waterkanonnen wordt gemengd. Ook krijgt de ME de beschikking over pepperspraybussen met een bereik van 6 tot 7 meter.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de VVD-minister dat hij de noodzaak voor de proeven met zwaardere wapens inzag na de extreemrechtse rellen in Den Haag. Daarbij werden politieauto's in brand gestoken en raakten meerdere agenten en journalisten gewond.

Het traangas in de waterkanonnen van de politie moet groepen op afstand houden en ervoor zorgen dat geweld direct stopt. Ook kan het volgens Van Oosten "tactisch" worden ingezet om groepen mensen uit een gebied te weren. De nieuwe bussen pepperspray moeten mensen op afstand houden.

Op verzoek van de politie wordt onderzocht of er ook een proef kan komen met luchtdrukwapens en verf in waterkanonnen. Luchtdrukwapens vuren kogels minder snel af dan gewone wapens.