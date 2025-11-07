ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VVD-minister wil traangas in waterkanon

Samenleving
door Ans Vink
vrijdag, 07 november 2025 om 12:44
ANP-517225935
Demissionair justitieminister Foort van Oosten geeft de politie toestemming voor een tweejarige proef waarbij traangas in het water van waterkanonnen wordt gemengd. Ook krijgt de ME de beschikking over pepperspraybussen met een bereik van 6 tot 7 meter.
In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de VVD-minister dat hij de noodzaak voor de proeven met zwaardere wapens inzag na de extreemrechtse rellen in Den Haag. Daarbij werden politieauto's in brand gestoken en raakten meerdere agenten en journalisten gewond.
Het traangas in de waterkanonnen van de politie moet groepen op afstand houden en ervoor zorgen dat geweld direct stopt. Ook kan het volgens Van Oosten "tactisch" worden ingezet om groepen mensen uit een gebied te weren. De nieuwe bussen pepperspray moeten mensen op afstand houden.
Op verzoek van de politie wordt onderzocht of er ook een proef kan komen met luchtdrukwapens en verf in waterkanonnen. Luchtdrukwapens vuren kogels minder snel af dan gewone wapens.
loading

POPULAIR NIEUWS

85783069 l

Zes dingen die je moet doen om jezelf niet langer naar beneden te halen

Scherm­afbeelding 2025-11-06 om 15.06.14

Psychiater waarschuwt: Trump steeds gevaarlijker

H1WOJMA9alx_0_0_3000_2810_0_x-large

Duits-Israelische gijzelaar: 'ik ben door Hamas seksueel misbruikt'

shutterstock_2605546723

In de meeste bars in Italië wordt koffie van slechte kwaliteit geserveerd

ANP-540147315

De arrival fallacy: psychologen leggen uit waarom je niet te veel vooruit moet kijken

shutterstock_2477153851

Op welke manieren beïnvloedt een plantaardig dieet het risico op het ontwikkelen van chronische ziekten?

Loading