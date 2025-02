Kijk uit met goudinkopers, vooral deze keten bedondert je waar je bijstaat

Het consumentenprogramma Kassa (BNNVARA) ontdekte schokkende prijsverschillen in de taxatie van gouden sieraden door goudinkopers.

Na taxatie door expert Robert den Haag van Klumpers Goud trok Kassa langs zes goudinkopers om de proef op de som te nemen. De goudexpert taxeerde onze sieraden (een gouden trouwring, collier en broche) op 3314 euro. In de praktijk blijken inkopers ruim lager te bieden dan dit bedrag. De laagste taxatie was 900 euro, door Goudgeldbus, eigendom van juwelier Van Moorsel. Dat is 73 procent lager dan de taxatiewaarde van onze goudexpert.

"Schokkend", noemt goudexpert Robert den Haag dit. Volgens de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt is het een "vrije markt", waarin de verkoper zelf verantwoordelijk is voor het krijgen van een goede prijs.