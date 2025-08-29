ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Reddingswerkers ronden berging na grote aanval Kyiv af: 25 doden

Samenleving
door anp
vrijdag, 29 augustus 2025 om 23:00
anp290825220 1
KYIV (ANP/RTR) - Reddingswerkers in Kyiv hebben vrijdag hun bergingswerkzaamheden afgerond na de grote Russische drone- en raketaanval uit de nacht van woensdag op donderdag. Het dodental is nu vastgesteld op 25.
De Oekraïense hulpdiensten DSNS hebben op hun Telegramkanaal foto's geplaatst van vernietigde gebouwen. 22 van de doden waren inwoners van een appartementengebouw dat werd verwoest. Vier van hen waren kinderen.
De reddingswerkers waren in verschillende delen van de stad bezig met het zoeken naar overlevenden en het bergen van doden. Volgens president Volodymyr Zelensky was het de een na grootste aanval van Rusland sinds het begin van de oorlog in februari 2022. Ook een kantoor van de Europese Unie werd daarbij geraakt.
Vorig artikel

Trump werkt nog steeds aan ontmoeting tussen Poetin en Zelensky

POPULAIR NIEUWS

ANP-529476300

Huizenprijzen in Nieuw-Zeeland storten eindelijk in: kan dat hier ook gebeuren?

ANP-534354431

JD Vance zegt klaar te staan Trump te vervangen

ANP-528779672

Wat maakt iemand echt cool? Onderzoekers ontdekten zes eigenschappen

Schermafbeelding 2025-08-29 093329

B&B Vol liefde: Monique gooit Sylwia genadeloos voor de bus en op Lesbos lopen de spanningen hoog op

Scherm­afbeelding 2025-08-29 om 07.07.22

Jud Awad (1 jaar) stierf deze week omdat de VVD geen zieke Palestijnse kinderen in Nederland wil

ANP-529548248

Emma Heesters toont voor- en nafoto na kanker: "8 kilo zwaarder maar wel gezond"