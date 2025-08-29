Reddingswerkers ronden berging na grote aanval Kyiv af: 25 doden

KYIV (ANP/RTR) - Reddingswerkers in Kyiv hebben vrijdag hun bergingswerkzaamheden afgerond na de grote Russische drone- en raketaanval uit de nacht van woensdag op donderdag. Het dodental is nu vastgesteld op 25.

De Oekraïense hulpdiensten DSNS hebben op hun Telegramkanaal foto's geplaatst van vernietigde gebouwen. 22 van de doden waren inwoners van een appartementengebouw dat werd verwoest. Vier van hen waren kinderen.

De reddingswerkers waren in verschillende delen van de stad bezig met het zoeken naar overlevenden en het bergen van doden. Volgens president Volodymyr Zelensky was het de een na grootste aanval van Rusland sinds het begin van de oorlog in februari 2022. Ook een kantoor van de Europese Unie werd daarbij geraakt.