Verhaeren stopt aan het einde van het jaar bij wielerploeg Visma

DEN BOSCH (ANP) - Jacco Verhaeren vertrekt aan het einde van het jaar als hoofd van het sportmanagementteam van de Nederlandse wielerploeg Visma - Lease a Bike. De oud-zwemcoach was sinds juni van 2024 werkzaam in het sportief management van de ploeg.

Verhaeren (57) heeft "in overleg met de ploeg" besloten zijn contract niet te verlengen, schrijft Visma in een persbericht. De Brabander combineerde sinds augustus 2024 zijn werkzaamheden met een functie bij zwembond KNZB.

"De afgelopen maanden heb ik bewust de tijd genomen om te reflecteren op mijn rol binnen het team en de richting waarin we ons ontwikkelen", zei Verhaeren. "Daarbij ben ik tot de conclusie gekomen dat dit team voor de volgende fase iemand anders nodig heeft om de volgende stappen te zetten."

"Ik ben trots op wat we samen hebben opgebouwd, waarbij we door een uitdagende transitie zijn gegaan en tegelijkertijd het prestatieniveau hoog hebben weten te houden", aldus Verhaeren.