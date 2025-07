Kinderopvangstichting schuldig aan verdrinking peuter in Huizen

UTRECHT (ANP) - De Stichting Kinderopvang Huizen is schuldig aan de dood van een 2-jarig jongetje op 3 april 2023, stelt de rechtbank. De stichting heeft onvoldoende gedaan om de veiligheid bij de peuterspeelzaal 't Kraaltje te waarborgen en moet een boete van 30.000 euro betalen, waarvan 25.000 euro voorwaardelijk.

De peuter verdronk in een sloot nabij de peuterspeelzaal in Huizen. De stichting was verantwoordelijk voor het inmiddels opgeheven kinderdagverblijf en is woensdag door de rechtbank schuldig bevonden aan dood door schuld. Het Openbaar Ministerie had dit ook geëist, evenals de opgelegde geldboete.