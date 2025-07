Verdachte van neersteken 5 mensen bij de Dam zwijgt over motief

AMSTERDAM (ANP) - De 30-jarige Roman D., die vijf willekeurige slachtoffers zou hebben neergestoken bij de Dam in Amsterdam, heeft tot nu toe nog geen verklaring willen afleggen over zijn motief. Dat maakte de officier van justitie woensdag bekend in de rechtbank in Amsterdam, waar D. niet aanwezig was.

Het Openbaar Ministerie verdenkt D. van vijf pogingen tot moord of doodslag met een terroristisch oogmerk. Bij de steekpartij rond de Sint Nicolaasstraat raakten donderdagmiddag 27 maart vijf mensen gewond.

De verdachte wordt onderzocht door een psycholoog en een psychiater van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP). De verdachte zegt daaraan mee te werken.