VS op ramkoers met China vanwege grote wapenverkoop aan Taiwan

De Verenigde Staten hebben een pakket wapenleveranties aan Taiwan ter waarde van maximaal 11,15 miljard dollar (zo'n 9,5 miljard euro) goedgekeurd. De stap leidt mogelijk tot een boze reactie uit China . Beijing beschouwt het autonoom bestuurde Taiwan als een afvallige provincie.

De goedkeuring werd woensdagavond laat (lokale tijd) door het ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De verkopen omvatten een breed scala aan materieel, waaronder raketten, drones en artilleriesystemen, volgens de Amerikanen bedoeld om de verdediging van het eiland te versterken.

Het gaat onder meer om HIMARS-raketten ter waarde van maximaal 4,05 miljard dollar en zelfrijdende houwitsers, zware artilleriestukken die projectielen in een hoge baan kunnen afschieten, ter waarde van ongeveer 4 miljard dollar.

China reageerde donderdagochtend verbolgen op de verkoop. "China dringt er bij de Verenigde Staten op aan om het één-China-principe te respecteren en onmiddellijk te stoppen met de gevaarlijke acties van het bewapenen van Taiwan", zei een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De Verenigde Staten zijn de belangrijkste wapenleverancier van Taiwan, dat de Chinese claim over het eiland verwerpt. Taipei heeft zijn uitgaven aan defensie de afgelopen jaren verhoogd, onder toenemende Chinese militaire druk.

Het Amerikaanse Congres moet nog instemmen met de wapenleveranties, een van de grootste voor Taiwan. Dit wordt gezien als een formaliteit omdat de steun voor Taiwan daar groot is. De huidige regering-Trump, die in januari aantrad, heeft eerder wapenverkoop aan Taiwan goedgekeurd. Dat ging om een pakket ter waarde van 330 miljoen dollar.