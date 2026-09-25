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Kitty Jong, voormalig FNV-bestuurder, wordt voorzitter PRO

Samenleving
door anp
vrijdag, 25 september 2026 om 16:26
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DEN HAAG (ANP) - Kitty Jong wordt de nieuwe voorzitter van Progressief Nederland. De voormalige vicevoorzitter van vakbond FNV kwam als populairste kandidaat uit een stemming onder leden, heeft de partij bekendgemaakt. Zo'n 39.000 leden brachten online hun stem uit.
Voor het PRO-voorzitterschap waren twee andere kandidaten, Michiel Servaes en Frank van de Wolde. Servaes was eerder lid van de Tweede Kamer namens de PvdA en leidt op dit moment Oxfam Novib. Van de Wolde richtte RoodGroen op en was daarmee een van de aanjagers van de fusie van PvdA en GroenLinks.
Eerder deze maand werd al bekend dat Mariëtte Hamer, oud-voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, lijsttrekker voor PRO in de Eerste Kamer wordt. Leden van de partij hebben in het referendum ingestemd met de voordracht. Hamer had geen tegenkandidaat.
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