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RWS: Rijn blijft dalen, nog weken eenrichtingsverkeer IJssel

Samenleving
door anp
vrijdag, 25 september 2026 om 16:13
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UTRECHT (ANP) - De Rijn gaat de komende twee weken dalen tot een nieuw laagterecord, volgens een prognose van Rijkswaterstaat. De organisatie verwacht dat het waterpeil van de rivier bij Lobith, waar hij Nederland binnenstroomt, daalt van de huidige 6,20 meter naar rond de 6 meter boven NAP op 8 oktober. De vrijdag ingestelde maatregel voor eenrichtingsverkeer op de IJssel blijft waarschijnlijk nog in elk geval tot die datum in stand, zegt een woordvoerder. De IJssel is een aftakking van de Rijn.
In augustus zette de Rijn bij Lobith een laagwaterrecord van 6,12 meter. Dat record zal de komende tijd waarschijnlijk sneuvelen. Vóór dit jaar werd de laagste stand ooit gemeten in 2022, op 6,48 meter. De metingen begonnen in 1866. De oorzaak van de dalende waterstand is aanhoudende droogte in het stroomgebied van de Rijn.
Rijkswaterstaat neemt vooralsnog geen aanvullende maatregelen voor de scheepvaart, maar de organisatie volgt de ontwikkelingen "nauwgezet", aldus de woordvoerder.
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