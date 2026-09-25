Het kost bijna een miljard euro om de Nederlandse gasopslagen dit jaar te vullen. Dat bedrag wordt niet uit de staatskas betaald, maar via het gasnet doorberekend aan iedereen met een gasaansluiting. Heb je gas? Dan betaal jij mee.

Gas inkopen met verlies

Staatsbedrijf Energie Beheer Nederland (EBN) vult in opdracht van de overheid de seizoensopslagen in Norg en Grijpskerk, omdat commerciële partijen dat op dit moment niet doen. EBN spreekt zelf van een zogeheten 'negatieve spread': de zomerprijs ligt hoger dan de verwachte winterprijs, waardoor opslaan commercieel onaantrekkelijk is. Die scheefstand wordt mede veroorzaakt door de vrijwel afgesloten Straat van Hormuz, waardoor gas inkopen op de wereldmarkt veel duurder is geworden.

EBN meldde in het halfjaarbericht van augustus dat het voor deze vultaak een maximale subsidie van 1 miljard euro heeft gekregen. Volgens de NOS gaat het om bijna een miljard euro, en worden die kosten uiteindelijk betaald door de gebruikers van het gasnet, zo blijkt uit een Kamerbrief van klimaatminister Stientje van Veldhoven.

De zomerprijs ligt hoger dan de winterprijs. Wie nu gas opslaat, verkoopt het straks met verlies. Die rekening schuift door naar de gasgebruiker.

Zo landt het op jouw rekening

In Nederland zijn er circa 7,2 miljoen kleinverbruik-gasaansluitingen, zo blijkt uit cijfers van Netbeheer Nederland. Het overgrote deel daarvan betreft huishoudens. Als het volledige subsidiebedrag van bijna een miljard euro over die groep zou worden verdeeld, komt dat neer op meer dan €130 per aansluiting. In de praktijk betalen ook industriële grootverbruikers mee via het gastransportnet, waardoor het bedrag per huishouden lager kan uitvallen. Maar het gaat hoe dan ook om tientallen tot ruim honderd euro extra per gasaansluiting, bovenop de reguliere netkosten.

Die extra kostenpost komt bovenop een gasrekening die toch al fors stijgt. Eerder schreven we al dat de gasvoorraad nog nooit zo laag was voor eind september en wat dat voor jouw winterrekening betekent. Alle grote leveranciers verhoogden hun tarieven in september.

Ruw gerekend komt bijna een miljard euro neer op meer dan €130 per kleinverbruik-gasaansluiting.

Nederland betaalt, de buren profiteren

Nederland moet op grond van Europese regels relatief veel gas opslaan, vanwege zijn grote opslagcapaciteit uit de periode waarin het land veel Gronings gas exporteerde. Het huidige Europese vuldoel is 64 procent, goed voor ongeveer 93 terawattuur, terwijl in recente winters gemiddeld 70 terawattuur uit de opslagen werd gebruikt. Buurlanden als Duitsland en België betrekken in de winter veel gas uit Nederlandse opslagen, maar betalen volgens NRC niet mee aan het vullen ervan. Dat maakt de rekening voor de Nederlandse gasgebruiker extra wrang.

Kabinet wil het systeem omgooien

Het kabinet gaat in Brussel pleiten voor de afschaffing van de Europese vuldoelen. Minister Van Veldhoven vindt de regels onredelijk voor landen met veel opslagcapaciteit, en als afschaffing niet lukt, wil zij dat gasleveranciers zelf verantwoordelijk worden voor het aanleggen van voldoende voorraad. Concreet zouden leveranciers als Essent, Eneco en Vattenfall, samen met 47 kleinere partijen, wettelijk verplicht worden een deel van hun gas voor de winter op voorraad te houden.

Het huidige beleid met vuldoelen voor gasopslagen verstoort de gasmarkt. - Femke Brenninkmeijer, voorzitter Energie-Nederland

De overheid zou zich beperken tot een strategische reservevoorraad voor noodsituaties. Het kabinet wil een noodvoorraad van 5 terawattuur aanleggen, genoeg voor ongeveer twee weken. De plannen zijn gericht op het najaar van 2028, wat betekent dat het huidige verliesgevende systeem in ieder geval volgend jaar nog kan voortduren.

Wat je nu kunt doen