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Rode Kruis over situatie Ter Apel: dit kan zo niet langer

Samenleving
door anp
donderdag, 04 juni 2026 om 10:58
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TER APEL (ANP) - Het Rode Kruis maakt zich ernstige zorgen over het welzijn van de asielzoekers op het voorterrein in Ter Apel. "Voor de zoveelste keer in ruim twee weken zitten vandaag mensen in het gras, en weten ze niet waar ze vanavond terechtkunnen. Zo kunnen we in Nederland toch niet met mensen omgaan?", zegt Rode Kruis-directeur Harm Goossens. "Dit kan zo niet langer."
Woensdag was de laatste dag dat mensen de nacht konden doorbrengen in 2e Exloërmond. Daar maakten tachtig asielzoekers gebruik van. Maar er sliepen ook weer mensen op het gras buiten het aanmeldcentrum, bijvoorbeeld omdat ze te laat waren voor de bus naar de nachtopvang.
Voor donderdagavond zitten ze weer in onzekerheid of en wanneer ze ergens terechtkunnen, aldus het Rode Kruis, en donderdagmiddag wordt flink wat regen verwacht.
"Deze plek op het voorterrein vraagt het uiterste van de mensen die daar verblijven. Dat geldt ook voor onze vrijwilligers. De omstandigheden moeten echt verbeteren en we roepen de overheid op om hier eindelijk werk van te maken", zegt Goossens.
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