Klaver wil opheldering over niet-werkend kanon op Evertsen

DEN HAAG (ANP) - GroenLinks-PvdA wil opheldering van het kabinet over berichtgeving dat het kanon op Zr. Ms. Evertsen niet werkt. Het luchtverdedigings- en commandofregat gaat meedoen aan een missie in het oosten van de Middellandse Zee om Cyprus en het NAVO-grondgebied te beschermen.

Het kabinet sprak woensdag nog met de Kamer over de inzet van de Evertsen, die deel gaat uitmaken van een vlooteskader rond het Franse vliegdekschip Charles de Gaulle. Toen is niet gemeld dat het geschut niet zou werken. Het AD bericht dat het kanon nog niet klaar is voor gebruik.

Een woordvoerder van Defensie zegt geen uitspraken te doen over wapensystemen. Ze zegt dat het kanon in elk geval niet nodig is voor de missie. Het schip is volgens Defensie wel volledig klaar voor de defensieve taak die het heeft op de missie. Het kanon is een jaar geleden op het schip geplaatst en wordt ingezet tegen andere schepen en doelen op land.