Van der Poel sprint naar tweede ritzege in Tirreno-Adriatico

Sport
door anp
donderdag, 12 maart 2026 om 15:31
MARTINSICURO (ANP) - Wielrenner Mathieu van der Poel heeft met een indrukwekkende sprint zijn tweede ritzege geboekt van deze Tirreno-Adriatico. De oud-wereldkampioen van Alpecin-Premier Tech ging in het Italiaanse Martinsicuro al vroeg aan en was verreweg de snelste van een kopgroep van een tiental renners. De Italiaan Giulio Pellizzari werd tweede.
Van der Poel had dinsdag al de tweede etappe op zijn naam geschreven door na een lastige finale over onverharde wegen de Mexicaan Isaac Del Toro en Pellizzari te verslaan in een sprint. De rit over 213 kilometer van donderdag was minder lastig, al hadden enkele beklimmingen voor het begin van de vlakke finale het peloton al uitgedund.
De Italiaanse voorjaarskoers duurt nog tot en met zondag.
