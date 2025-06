Klimaatactivisten proberen afgezette A44 te blokkeren

ABBENES (ANP) - Klimaatactivisten van Extinction Rebellion (XR) proberen de A44 te blokkeren bij Abbenes in Noord-Holland, zien verslaggevers van het ANP. De politie probeert te voorkomen dat ze de snelweg bereiken. De A44 is afgezet voor de NAVO-top.

De weg is afgesloten voor normaal verkeer, omdat die volledig is gereserveerd voor delegatieleden die naar de top gaan. De actiegroep kondigde vorige week het protest aan om een oproep te doen aan de regeringen van NAVO-lidstaten. Zij moeten er volgens XR "alles aan doen om de verergering van de klimaat- en ecologische crisis te stoppen". De politie had vooraf gezegd dat snelwegblokkades niet worden toegestaan.