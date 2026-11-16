Versneld afscheid fossiel in eerste versie slottekst klimaattop

ANTALYA (ANP) - De noodzaak om fossiele brandstoffen uit te faseren, wordt duidelijk benoemd in de eerste conceptversie voor een slotverklaring van de VN-klimaattop. Voorzitter Australië heeft die maandag rondgestuurd. In de tekst, waar alle landen nu op kunnen reageren, staat een oproep tot "snellere actie om fossiele brandstoffen uit te faseren".

Ook wordt erin herinnerd aan de eerdere afspraak om "een transitie weg van fossiele brandstoffen in energiesystemen" te maken. Die woordkeuze was een compromis op de top in Dubai, nu drie jaar geleden. Het woord "uitfaseren" ging vooral olieproducerende landen destijds te ver. Het staat nu dus wel in de eerste aanzet tot een slottekst die de voorzitter heeft uitgebracht.

De klimaattop wordt gehouden in Antalya, met Turkije als conferentievoorzitter, maar Australië zit de officiële onderhandelingen voor. Ook dat is het resultaat van een compromis, omdat beide landen de COP31 wilden organiseren.