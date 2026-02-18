ECONOMIE
Klimaatverbond begint zaak tegen VS om intrekken milieurichtlijn

Samenleving
door anp
woensdag, 18 februari 2026 om 22:08
anp180226206 1
WASHINGTON (ANP/AFP/RTR) - Een groep klimaat- en belangengroepen heeft een rechtszaak aangespannen tegen de regering-Trump vanwege het intrekken van een belangrijke wetenschappelijke klimaatstandaard. Die zogenoemde endangerment finding vormde de juridische basis onder veel regelgeving en dicteerde welke broeikasgassen schadelijk zijn voor de gezondheid. Volgens de groeperingen was het intrekken illegaal.
De Amerikaanse klimaatwaakhond EPA weerlegde die aantijging woensdag en stelde tegenover persbureau AFP dat "zorgvuldig is gewikt en gewogen" bij het intrekken van de standaard. Volgens de milieuautoriteit is zij statutair niet bevoegd de auto-industrie emissiestandaarden op te leggen "met als doel zaken rond wereldwijde klimaatverandering te adresseren".
Volgens president Donald Trump is met de stap een kostenbesparing van omgerekend 1,1 biljoen euro gemoeid, iets waar met name de auto-industrie in de VS van zal profiteren. "De autoprijzen zullen kelderen", aldus het Amerikaanse staatshoofd eerder deze maand.
The New York Times berichtte woensdag dat de VS milieurestricties in de fossiele industrie willen terugschroeven. Het zou gaan om kolencentrales, die onder die nieuwe regelgeving meer schadelijke stoffen mogen uitstoten dan nu is toegestaan. Volgens de krant wordt verwacht dat de EPA de stap vrijdag bekendmaakt.
