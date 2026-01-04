VK en Frankrijk bombarderen complex Islamitische Staat in Syrië

N i e u w bericht, achtergrond in 3e alinea

LONDEN (ANP/RTR) - De Britse en Franse luchtmacht hebben zaterdagavond een gezamenlijke operatie uitgevoerd om een vermoedelijk ondergronds wapenopslagcomplex te bombarderen dat eerder door Islamitische Staat (IS) in Syrië zou zijn gebruikt. Dat meldt het Britse ministerie van Defensie.

"Onze vliegtuigen gebruikten Paveway IV-geleide bommen om een ​​aantal toegangstunnels naar de faciliteit te bestoken", aldus het ministerie. "De eerste indicaties duiden erop dat het doelwit succesvol is geraakt, zonder gevaar voor burgers."

Westerse landen voeren regelmatig patrouilles met vliegtuigen uit in delen van Syrië die Islamitische Staat tot 2019 controleerde, naar eigen zeggen om een opleving van de groepering te voorkomen. Dankzij die verkenningsvluchten werd de vermoedelijke ondergrondse wapenopslag geïdentificeerd in de bergen ten noorden van Palmyra, aldus de Britten.