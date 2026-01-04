ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VK en Frankrijk bombarderen complex Islamitische Staat in Syrië

Samenleving
door anp
zondag, 04 januari 2026 om 5:19
anp040126028 1
N i e u w bericht, achtergrond in 3e alinea
LONDEN (ANP/RTR) - De Britse en Franse luchtmacht hebben zaterdagavond een gezamenlijke operatie uitgevoerd om een vermoedelijk ondergronds wapenopslagcomplex te bombarderen dat eerder door Islamitische Staat (IS) in Syrië zou zijn gebruikt. Dat meldt het Britse ministerie van Defensie.
"Onze vliegtuigen gebruikten Paveway IV-geleide bommen om een ​​aantal toegangstunnels naar de faciliteit te bestoken", aldus het ministerie. "De eerste indicaties duiden erop dat het doelwit succesvol is geraakt, zonder gevaar voor burgers."
Westerse landen voeren regelmatig patrouilles met vliegtuigen uit in delen van Syrië die Islamitische Staat tot 2019 controleerde, naar eigen zeggen om een opleving van de groepering te voorkomen. Dankzij die verkenningsvluchten werd de vermoedelijke ondergrondse wapenopslag geïdentificeerd in de bergen ten noorden van Palmyra, aldus de Britten.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-545973214

Zo rijk is schaatskoningin Jutta Leerdam

anp 487442358

Heb je oliebollen over? Dit kun je ermee doen

Scherm­afbeelding 2026-01-03 om 00.46.07

X en Grok: hoe Musk’s AI vrouwen ongevraagd uitkleedt

3f4efb736a1890bcd40f871624e7c534f5fa516c273f8999172d9e09878df3c8_w1968_q70

Mijn oom, de moordenaar

Scherm­afbeelding 2026-01-03 om 06.54.51

Deze simpele wintertrucs houden je rechtop op gladde stoepen

licensed-image

Vergis je niet: ex-buschauffeur was een slecht mens

Loading