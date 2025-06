Mo-Ajok bezorgt Nederland winst op 200 meter bij EK landen

MADRID (ANP) - Xavi Mo-Ajok heeft bij het EK voor landen in Madrid de 200 meter gewonnen. De 22-jarige atleet won in 20,01 seconden voor Eseosa Fostine Desalu uit Italië (20,18) en Toby Harries uit Groot-Brittannië (20.25). Mo-Ajok verbeterde daarmee ook zijn persoonlijk record en bezorgde de ploeg de maximale score van 16 punten voor het klassement.

Lieke Klaver was daarvoor als vierde geëindigd op de 200 meter. De Europees indoorkampioene op de 400 meter kwam tot 22,59 seconden. Ze moest de zege laten aan de Spaanse Jaël Bestué die 22.19 liep. Klaver had een dag eerder met de 4x100 meter estafette in een Nederlands record de zege gepakt.

De Nederlandse ploeg begon als nummer vier aan de slotdag van het EK voor landen.