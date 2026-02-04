Kneecap, S10 en Antoon naar festival Lowlands

BIDDINGHUIZEN (ANP) - De omstreden Noord-Ierse rapgroep Kneecap staat dit jaar op Lowlands. Rapper Mo Chara, een van de leden, was vorig jaar aangeklaagd omdat hij tijdens een optreden in Londen met een vlag van de radicale beweging Hezbollah zou hebben gezwaaid. De Britse rechtbank besloot uiteindelijk om de zaak niet te behandelen vanwege een procedurefout.

Lowlands heeft woensdag de eerste 56 namen voor de komende editie onthuld. Onder hen zijn ook S10, Antoon, sombr, Eefje de Visser, Ravyn Lenae, Major Lazer, Tyler, The Creator, Lorde, Sor, New Wave en Turnstile. Lowlands vindt plaats op 21, 22 en 23 augustus. De kaartverkoop begint komende zaterdag.