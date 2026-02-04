ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kneecap, S10 en Antoon naar festival Lowlands

Samenleving
door anp
woensdag, 04 februari 2026 om 14:05
anp040226160 1
BIDDINGHUIZEN (ANP) - De omstreden Noord-Ierse rapgroep Kneecap staat dit jaar op Lowlands. Rapper Mo Chara, een van de leden, was vorig jaar aangeklaagd omdat hij tijdens een optreden in Londen met een vlag van de radicale beweging Hezbollah zou hebben gezwaaid. De Britse rechtbank besloot uiteindelijk om de zaak niet te behandelen vanwege een procedurefout.
Lowlands heeft woensdag de eerste 56 namen voor de komende editie onthuld. Onder hen zijn ook S10, Antoon, sombr, Eefje de Visser, Ravyn Lenae, Major Lazer, Tyler, The Creator, Lorde, Sor, New Wave en Turnstile. Lowlands vindt plaats op 21, 22 en 23 augustus. De kaartverkoop begint komende zaterdag.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-491593050

'Actrice Eva van de Wijdeven dakloos, leeft als zwerver op straat'

midterms-usa-donald-trump-wahlrecht-bundesstaaten-bild-2

Volgende project van Trump: verkiezingen afschaffen

15f2b9830a5a0051c38686890c800452f038d5f6

Waarom stijgt kanker bij vrouwen en niet bij mannen?

109198250_m

Als je ouder wordt: ruim je rommel op – uit liefde voor je kinderen

203921835_m

Moltbook: Ga vooral eens kijken. Als je niet uitkijkt blijf je uren hangen

ANP-545447886

Jongen van 13 zwemt 14 kilometer in woeste zee en redt zo de rest van het gezin

Loading