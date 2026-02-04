OM: verdachten fatale babbeltruc betrokken bij andere oplichting

AMSTERDAM (ANP) - Twee van de drie verdachten die betrokken zouden zijn bij de dood van de 80-jarige Irene Winkel na een confrontatie met een nepagent in haar woning in Amsterdam Nieuw-West, zouden ook betrokken zijn bij een oplichting in Haarlem. De officier van justitie ziet hierbij "hetzelfde patroon", zei hij woensdag op een voorbereidende zitting in de rechtbank in Amsterdam.

Ben H. (23) en Achraf Z. (26) zouden op 29 juli in de taxi van H. samen van Amsterdam naar Haarlem zijn gereden en terug. Ook zou H. hebben gebeld met hetzelfde nummer dat hij zou hebben gebruikt bij de fatale babbeltruc met Winkel op 13 augustus. H. zou voor beide zaken geen verklaring hebben willen geven, aldus de officier.

Z. werd op 10 november aangehouden. Hij heeft de oplichting in Haarlem bekend. Z. wordt ook vervolgd voor het bezit van harddrugs. Hij verscheen woensdag voor het eerst ter zitting. "Wat is gebeurd, is heel erg", zei hij. "Het had nooit moeten gebeuren." Volgens zijn advocaat dacht Z. dat hij alleen iets ging ophalen en had hij met geweld geen rekening gehouden.

Incident

Justitie denkt dat de twee samen met Oussama El G. (21) betrokken waren bij het incident waarbij Winkel om het leven kwam. El G. zou zich daarbij hebben voorgedaan als politieman die het hang- en sluitwerk kwam controleren. H. zou hebben gebeld om het slachtoffer op de hoogte te stellen van de komst van El G. en haar verteld hebben dat ze op een "inbrekerslijst" stond.

Toen het slachtoffer argwaan kreeg en ze El G. het huis uit wilde zetten, zou hij geweld hebben gebruikt. Volgens de verdachte heeft hij Winkel een klap gegeven. Hij zou er vervolgens vandoor zijn gegaan met de sieraden van het slachtoffer en later zijn teruggekeerd om sporen uit te wissen.

Onderzoek

Het OM twijfelt aan de verklaring van El G., het letsel bij het slachtoffer zou hiertoe aanleiding geven. Daarom wordt het toegepaste geweld nu onderzocht. Daarvoor gebruikt het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) onder meer beelden van een verhoor waarop de verdachte de klap uitbeeldt.

El G. zal worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Mogelijk kan hij daar in maart terecht, aldus de officier. De verdachte heeft al gezegd dat hij daaraan niet zal meewerken.

De volgende zitting staat gepland op 29 april. De verdachten blijven tot die tijd in de cel. "Vooralsnog blijven jullie vastzitten", zei de rechter. De zaak tegen een vierde, vrouwelijke, verdachte werd al eerder geseponeerd door het OM.