ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

OM: verdachten fatale babbeltruc betrokken bij andere oplichting

Samenleving
door anp
woensdag, 04 februari 2026 om 13:19
anp040226157 1
AMSTERDAM (ANP) - Twee van de drie verdachten die betrokken zouden zijn bij de dood van de 80-jarige Irene Winkel na een confrontatie met een nepagent in haar woning in Amsterdam Nieuw-West, zouden ook betrokken zijn bij een oplichting in Haarlem. De officier van justitie ziet hierbij "hetzelfde patroon", zei hij woensdag op een voorbereidende zitting in de rechtbank in Amsterdam.
Ben H. (23) en Achraf Z. (26) zouden op 29 juli in de taxi van H. samen van Amsterdam naar Haarlem zijn gereden en terug. Ook zou H. hebben gebeld met hetzelfde nummer dat hij zou hebben gebruikt bij de fatale babbeltruc met Winkel op 13 augustus. H. zou voor beide zaken geen verklaring hebben willen geven, aldus de officier.
Z. werd op 10 november aangehouden. Hij heeft de oplichting in Haarlem bekend. Z. wordt ook vervolgd voor het bezit van harddrugs. Hij verscheen woensdag voor het eerst ter zitting. "Wat is gebeurd, is heel erg", zei hij. "Het had nooit moeten gebeuren." Volgens zijn advocaat dacht Z. dat hij alleen iets ging ophalen en had hij met geweld geen rekening gehouden.
Incident
Justitie denkt dat de twee samen met Oussama El G. (21) betrokken waren bij het incident waarbij Winkel om het leven kwam. El G. zou zich daarbij hebben voorgedaan als politieman die het hang- en sluitwerk kwam controleren. H. zou hebben gebeld om het slachtoffer op de hoogte te stellen van de komst van El G. en haar verteld hebben dat ze op een "inbrekerslijst" stond.
Toen het slachtoffer argwaan kreeg en ze El G. het huis uit wilde zetten, zou hij geweld hebben gebruikt. Volgens de verdachte heeft hij Winkel een klap gegeven. Hij zou er vervolgens vandoor zijn gegaan met de sieraden van het slachtoffer en later zijn teruggekeerd om sporen uit te wissen.
Onderzoek
Het OM twijfelt aan de verklaring van El G., het letsel bij het slachtoffer zou hiertoe aanleiding geven. Daarom wordt het toegepaste geweld nu onderzocht. Daarvoor gebruikt het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) onder meer beelden van een verhoor waarop de verdachte de klap uitbeeldt.
El G. zal worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Mogelijk kan hij daar in maart terecht, aldus de officier. De verdachte heeft al gezegd dat hij daaraan niet zal meewerken.
De volgende zitting staat gepland op 29 april. De verdachten blijven tot die tijd in de cel. "Vooralsnog blijven jullie vastzitten", zei de rechter. De zaak tegen een vierde, vrouwelijke, verdachte werd al eerder geseponeerd door het OM.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-491593050

'Actrice Eva van de Wijdeven dakloos, leeft als zwerver op straat'

midterms-usa-donald-trump-wahlrecht-bundesstaaten-bild-2

Volgende project van Trump: verkiezingen afschaffen

15f2b9830a5a0051c38686890c800452f038d5f6

Waarom stijgt kanker bij vrouwen en niet bij mannen?

109198250_m

Als je ouder wordt: ruim je rommel op – uit liefde voor je kinderen

203921835_m

Moltbook: Ga vooral eens kijken. Als je niet uitkijkt blijf je uren hangen

ANP-545447886

Jongen van 13 zwemt 14 kilometer in woeste zee en redt zo de rest van het gezin

Loading