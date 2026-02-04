Lenny Kuhr kondigt 'met pijn in het hart' afscheid aan

DEN HAAG (ANP) - Lenny Kuhr heeft woensdag op Instagram haar muzikale afscheid aangekondigd. De Nederlandse zangeres schrijft in haar bericht dat naast de gezondheid van haar man Rob ook "de verdeeldheid" een rol speelt.

"Vervuld van dankbaarheid om zo'n lang leven, verliefd op de muze die mij altijd voorging, zeg ik dit met pijn in mijn hart", aldus Kuhr. "Dankbaar om al het moois dat ik hier in dit land met jullie kon delen, maar waar nu, naast de gezondheid van Rob, de verdeeldheid een rol speelt in mijn eerdere vertrek."

De 75-jarige Kuhr schrijft dat zij haar theaterprogramma Licht nog dit seizoen speelt, dat in mei eindigt. "Op deze manier wil ik jullie en ons, mijn man Rob die zoveel jaar mijn boekingen deed, voor ons kookte op alle speelplekken, achter de cd-tafel stond, mijn muzikanten Freek en Frans en mijzelf de gelegenheid geven waardig afscheid te nemen van elkaar en van de muziek die wij samen maken en maakten."

Kuhr is onder meer bekend van het lied De Troubadour, waarmee zij in 1969 het Eurovisie Songfestival won.