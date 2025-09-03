Onderzoek naar dodelijke brand in Roermond gaat door

ROERMOND (ANP) - De politie zegt nog geen extra informatie te kunnen delen over de dodelijke woningbrand in Roermond. "Het onderzoek loopt, we moeten de resultaten afwachten", zegt een woordvoerder woensdag. De politie zei dinsdag rekening te houden met brandstichting.

Bij de brand kwamen dinsdag een 16-jarige jongen en zijn 51-jarige moeder om het leven. Een zoon van 14 is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie kan woensdag niet zeggen hoe het met deze jongen gaat.

Buurtbewoners kwamen dinsdagavond samen in wijkcentrum De Donderie om te praten over de brand. "De gebeurtenis heeft er wel ingehakt", zegt een woordvoerder van de gemeente. "We wilden omwonenden de kans geven om hun emoties te delen." De burgemeester was erbij, net als Slachtofferhulp en enkele gemeentemedewerkers. Ongeveer 30 tot 35 buurtbewoners sloten aan.

"Op dit moment zijn er nog veel vragen", erkent de woordvoerder van Roermond. "Als er meer duidelijk is, willen we een nieuwe bijeenkomst houden."