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KNMI geeft code geel af voor hele land om zware onweersbuien

Samenleving
door anp
maandag, 31 augustus 2026 om 6:13
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DE BILT (ANP) - Het KNMI heeft code geel afgegeven voor het hele land vanwege zware onweersbuien. Eerst gold de weerswaarschuwing alleen voor de kustprovincies en de Waddeneilanden. De onweersbuien zullen volgens het KNMI eerst aan de kust plaatsvinden, waarna ze landinwaarts zullen trekken. Maandagavond wordt het geleidelijk droger.
De onweersbuien kunnen gepaard gaan met veel regen in korte tijd, hagel en windstoten tot 70 kilometer per uur. Ook kunnen buien plaatselijk voor 20 tot 30 millimeter regen zorgen. In Noord-Holland is een extra waarschuwing afgegeven voor veel neerslag. Daar kan plaatselijk 50 tot 70 mm regen vallen in 12 tot 24 uur.
Met name het verkeer kan veel hinder ondervinden van het weer. De zware neerslag kan zorgen voor aquaplaning. Daarbij komt er een dunne laag water tussen de banden en de weg die niet snel genoeg afgevoerd kan worden. Daardoor raken de banden het asfalt even niet, waardoor bestuurders grip op het voertuig kunnen verliezen.
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