Djokovic (39) verliest in eerste ronde US Open van Navone

NEW YORK (ANP) - Novak Djokovic heeft in de eerste ronde van de US Open verloren van de 25-jarige Argentijn Mariano Navone. De 39-jarige Serviër verloor in vijf sets (7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1) van Navone.

Djokovic speelde op de US Open in de eerste avondpartij in het Arthur Ashe Stadion. Hij won de US Open in 2011, 2015, 2018 en 2023. Djokovic' gooi naar een 25ste Grand Slam-titel eindigt met zijn verlies van Navone. Ook zijn reeks van 78 overwinningen in de eerste ronde van een Grand Slam-toernooi komt hiermee ten einde.