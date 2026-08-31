Waarschuwing voor overstromingen Sint-Maarten, scholen dicht

PHILIPSBURG (ANP) - Alle scholen op Sint Maarten zijn maandag 31 augustus gesloten vanwege slecht weer. Voor het eiland geldt een overstromingswaarschuwing, zo heeft de regering zondagavond (lokale tijd) laten weten.

Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met hele zware buien, waardoor er kans is op aardverschuivingen. De waarschuwingen zijn een gevolg van Dolly, dat tot voor kort volgens de internationale weerdiensten een tropische storm was, maar inmiddels is afgezwakt. Op de drie eilanden in het Caribisch deel van het Koninkrijk wordt ervoor gewaarschuwd dat de resten van Dolly voor extreme regenval kunnen zorgen.

Zo stelt de overheid van Saba: "Zware regenbuien kunnen plotselinge overstromingen veroorzaken en het risico op rotsverschuivingen, vallende stenen en puin op de wegen vergroten." Inwoners wordt gevraagd om zondagavond en maandag, waar mogelijk, de weg niet op te gaan. Op Sint Maarten worden bewoners van gebieden die gevoelig zijn voor overstromingen en aardverschuivingen geadviseerd 'alert' te blijven.