ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Waarschuwing voor overstromingen Sint-Maarten, scholen dicht

Samenleving
door anp
maandag, 31 augustus 2026 om 6:11
anp310826036 1
PHILIPSBURG (ANP) - Alle scholen op Sint Maarten zijn maandag 31 augustus gesloten vanwege slecht weer. Voor het eiland geldt een overstromingswaarschuwing, zo heeft de regering zondagavond (lokale tijd) laten weten.
Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met hele zware buien, waardoor er kans is op aardverschuivingen. De waarschuwingen zijn een gevolg van Dolly, dat tot voor kort volgens de internationale weerdiensten een tropische storm was, maar inmiddels is afgezwakt. Op de drie eilanden in het Caribisch deel van het Koninkrijk wordt ervoor gewaarschuwd dat de resten van Dolly voor extreme regenval kunnen zorgen.
Zo stelt de overheid van Saba: "Zware regenbuien kunnen plotselinge overstromingen veroorzaken en het risico op rotsverschuivingen, vallende stenen en puin op de wegen vergroten." Inwoners wordt gevraagd om zondagavond en maandag, waar mogelijk, de weg niet op te gaan. Op Sint Maarten worden bewoners van gebieden die gevoelig zijn voor overstromingen en aardverschuivingen geadviseerd 'alert' te blijven.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2835746933

Opa en oma vinden het gezellig, het kleinkind niet: 5 dingen die kinderen liever overslaan

e3e20f5d-ec7b-4daf-abea-a66c96880f57

Dit kost een biertje in Europa

shutterstock_2657400799

Zoveel kost een tweedehands auto je écht per maand in 2026 — en dit is de kostenpost die de meeste kopers structureel vergeten

shutterstock_2835721131

Dit bedrag kom je als starter gemiddeld tekort voor een koophuis in 2026

anp300826128 1

Amerikaanse militairen leiders waarschuwen Hegseth voor doorzetten Iranoorlog

anp300826071 1

Rusland dreigt met enorme aanvallen op energiesector Oekraïne

Loading