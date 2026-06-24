Verstappen hoopt door upgrade op betere Red Bull in Oostenrijk

SPIELBERG (ANP) - Max Verstappen hoopt dat een nieuwe 'upgrade' zijn Red Bull wat meer in balans brengt en sneller maakt. Dat zegt de viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 in een vooruitblik van zijn team op de Grote Prijs van Oostenrijk. Die grand prix is een thuisrace, omdat Red Bull eigenaar is van het circuit. "Het wordt spannend om te zien hoeveel rondetijd we hiermee kunnen winnen."

Verstappen won in zijn carrière al vier keer op de Red Bull Ring in Spielberg en daarmee is hij recordhouder. Het is wel een circuit waar grip en balans van groot belang zijn voor een goede prestatie, benadrukt de Limburger. "Het is een heel interessant circuit en alle bochten zijn behoorlijk verschillend, dus het is heel belangrijk om een ​​goede balans in de auto te vinden. Je hebt zowel prestaties op hoge als lage snelheid nodig, goede tractie."

Tot nog toe ontbreekt het dit seizoen juist aan grip en balans bij de auto van Verstappen. Bij de vorige GP op het circuit van Barcelona mopperde hij nog dat de auto 'niet doet wat ik wil'. Hij eindigde als vierde.