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Rijkswaterstaat ziet afvoer Rijn weer toenemen

Samenleving
door anp
dinsdag, 21 juli 2026 om 18:47
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DEN HAAG (ANP) - De afvoer van de Rijn bij de grens met Duitsland is weer wat toegenomen. Rijkswaterstaat geeft in zijn jongste droogtemonitor aan dat dit "wat meer ruimte" geeft in de waterverdeling. Daar staat wel tegenover dat de afvoer van de Maas langzaam verder daalt.
Door de Rijn blijft voor de tijd van het jaar weinig water stromen, meldt Rijkswaterstaat. Afgelopen weekend daalde de afvoer van het water bij Lobith naar 715 kubieke meter per seconde. Nog nooit was die zo laag in de maand juli. De komende dagen zal de afvoer stijgen richting de 900 kuub, maar volgende week neemt die weer af.
De Maasafvoer bij de Belgische grens was maandag 27 kubieke meter per seconde. Rijkswaterstaat probeert zoveel mogelijk water vast te houden, maar geeft aan dat het steeds moeilijker wordt om rond de Maas overal voldoende water aan te voeren. De maatregelen die waterschappen hebben genomen om geen water te gebruiken uit onder meer sloten, worden steeds verder aangescherpt, aldus Rijkswaterstaat.
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