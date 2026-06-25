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VN sturen specialisten voor hulp na aardbeving Venezuela

Samenleving
door anp
donderdag, 25 juni 2026 om 13:51
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NEW YORK/CARACAS (ANP/AFP) - Gespecialiseerde reddingswerkers zijn onderweg naar Venezuela, aldus president Delcy Rodríguez. De hulpoperatie wordt volgens haar gecoördineerd door de Verenigde Naties. Ze zei dat ze verscheidene staatshoofden of regeringsleiders heeft gesproken over de twee aardbevingen die het land hebben getroffen.
Een reeks landen heeft hulp toegezegd, inclusief Nederland. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft laten weten dat het Urban Search and Rescue-team gaat helpen met reddingswerkers, honden en materieel.
Tal van landen sturen reddingswerkers om in de puinhopen naar slachtoffers te zoeken of hebben aangeboden dat te doen, inclusief Brazilië, El Salvador, Frankrijk, Mexico, Spanje, de VS en Zwitserland.
Gevreesd wordt dat er erg veel slachtoffers zijn. Het epicentrum van de bevingen ten westen van Caracas was relatief dicht bij de oppervlakte, wat grote schade kan veroorzaken. Er zijn dichtbevolkte gebieden in het noorden getroffen, inclusief Caracas.
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