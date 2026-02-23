Tien jaar cel voor Britse wereldreizigers in Iran: ‘afschuwelijk en onrechtvaardig’

De Britten Lindsay en Craig Foreman (beiden 52) zijn in Iran veroordeeld tot tien jaar cel wegens ‘spionage’. Het stel zit al meer dan 400 dagen vast onder zware omstandigheden en hebben geen eerlijk proces gekregen. Hun familie is radeloos.

De twee reden vorig jaar de wereld rond op hun motor toen ze door Iraanse autoriteiten werden opgepakt. Vervolgens zijn ze beschuldigd van spionage , iets wat ze zelf fel ontkennen. Ze zitten opgesloten in de beruchte Evin Prison in Teheran, een gevangenis waar marteling en mishandeling dagelijkse praktijk zijn.

Craig en Lindsay worden gescheiden vastgehouden, in vleugels die zo’n zeventig meter uit elkaar liggen. Craig mag zijn vrouw naar verluidt slechts één keer per maand zien. “Dat is het enige wat mij overeind houdt. Onze cellen liggen zeventig meter van elkaar verwijderd”, zo verklaarde hij eerder.

Oneerlijk proces

In oktober vond een proces plaats dat slechts drie uur duurde. Volgens de familie kregen Lindsay en Craig nauwelijks kans zich te verdedigen. “Wij maken ons grote zorgen over hun welzijn en het gebrek aan transparantie in het juridische proces”, laten zij weten.

Hun zoon Joe Bennett vermoedt dat zijn ouders speelbal zijn geworden van geopolitieke spanningen tussen Iran en westerse landen, waaronder de Verenigde Staten. Hij schetst een somber beeld van hun detentie: “Hun eerdere verzoek om een borgsom te betalen, is nooit serieus genomen. Ze zijn enorm afgevallen, omdat ze enkel rijst en kraakbeen te eten krijgen. Elke dag zien ze ongedierte en geweld.”

‘Dit is afschuwelijk’

De Britse regering zegt zich in te spannen voor vrijlating. Minister van Buitenlandse Zaken Yvette Cooper reageert fel: “Dit is afschuwelijk en onrechtvaardig”. Ze voegt toe: “We blijven deze zaak volgen tot we hen weer in de armen kunnen sluiten.”

Zowel het Verenigd Koninkrijk als Nederland hanteert al langere tijd een rood reisadvies voor Iran. Wie toch afreist, loopt het risico zonder duidelijke reden te worden gearresteerd, met mogelijk jarenlange gevangenschap als gevolg.