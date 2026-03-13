Shorttracker Melle van 't Wout op WK uitgeschakeld op 500 meter

Sport
door anp
vrijdag, 13 maart 2026 om 18:37
MONTREAL (ANP) - Shorttracker Melle van 't Wout is op de WK shorttrack in Montreal uitgeschakeld in de heats van de 500 meter. De 26-jarige shorttracker, die op de Olympische Spelen in Milaan zilver won op deze afstand, liep tegen een diskwalificatie aan.
Van 't Wout zat in een heat met de Canadees William Dandjinou. Die won de race. Van 't Wout kreeg na een duel met de Turkse shorttracker Furkan Akar een straf.
Jens van 't Wout, die op de Winterspelen brons won op deze afstand, kwalificeerde zich wel voor de kwartfinales op de 500 meter. Xandra en Michelle Velzeboer en Selma Poutsma deden dat eerder ook.
