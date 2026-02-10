ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Koningin als reservist zorgt voor piek in interesse voor Defensie

Samenleving
door anp
dinsdag, 10 februari 2026 om 16:01
bijgewerkt om dinsdag, 10 februari 2026 om 16:03
anp100226180 1
Sinds koningin Máxima zich heeft aangemeld als reservist bij de Koninklijke Landmacht, zijn meer mensen online op zoek gegaan naar informatie over werk bij Defensie. Dat laat een woordvoerder van het ministerie desgevraagd weten aan het ANP.
Op 3 februari, de dag waarop bekend werd dat Máxima de opleiding tot reservist volgt, steeg het aantal bezoekers van de site werkenbijdefensie.nl naar 48.000. De dag daarna waren dat er 51.000. Volgens Defensie bezoeken normaal gemiddeld 25.000 gebruikers per dag de site.
Het aantal aanmeldingen voor een voorlichtingsbijeenkomst, contactaanvragen en sollicitaties lag vorige week 30 procent hoger dan gemiddeld. De vacaturepagina voor reservisten werd deze dagen 22.707 keer bezocht, waar dat in januari gemiddeld 1870 keer per dag was.
Defensie kan nog niet inschatten of de extra aandacht voor het werk als reservist uiteindelijk ook echt meer reservisten zal opleveren.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-549905174

Wereldeconomie stevent af op een ramp: "Dit is absurd"

ANP-545839551

Russische begroting ontspoort volledig: na één maand heeft Poetin er al halfjaar doorheen gejaagd

1d3da909c3fdad2d13c7b6acd0153285,4c70904a

Levenslang voor ouders die hun zoon Elias (3) doodmartelden – "Hij kan niet zomaar sterven, het moet een zware straf zijn."

151666874_m

Dure tandpasta is vooral dure marketing – dit is het enige woord dat écht telt op de tube

ANP-518072714

De griepgolf komt eraan: dit moet je vooral níet doen als je ziek bent

ANP-548080925

Zoveel gaat Rob Jetten verdienen als premier en dit is zijn maximale hypotheek

Loading