Koningin als reservist zorgt voor piek in interesse voor Defensie

Sinds koningin Máxima zich heeft aangemeld als reservist bij de Koninklijke Landmacht, zijn meer mensen online op zoek gegaan naar informatie over werk bij Defensie. Dat laat een woordvoerder van het ministerie desgevraagd weten aan het ANP.

Op 3 februari, de dag waarop bekend werd dat Máxima de opleiding tot reservist volgt, steeg het aantal bezoekers van de site werkenbijdefensie.nl naar 48.000. De dag daarna waren dat er 51.000. Volgens Defensie bezoeken normaal gemiddeld 25.000 gebruikers per dag de site.

Het aantal aanmeldingen voor een voorlichtingsbijeenkomst, contactaanvragen en sollicitaties lag vorige week 30 procent hoger dan gemiddeld. De vacaturepagina voor reservisten werd deze dagen 22.707 keer bezocht, waar dat in januari gemiddeld 1870 keer per dag was.

Defensie kan nog niet inschatten of de extra aandacht voor het werk als reservist uiteindelijk ook echt meer reservisten zal opleveren.