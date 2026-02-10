ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Leerdam mag ingedeukte gouden medaille inleveren voor reparatie

Sport
door anp
dinsdag, 10 februari 2026 om 15:57
bijgewerkt om dinsdag, 10 februari 2026 om 16:03
anp100226178 1
Schaatsster Jutta Leerdam mag haar gouden olympische medaille inleveren voor reparatie. De organisatie van de Olympische Spelen in Milaan heeft dinsdag laten weten dat sporters hun medailles kunnen inleveren als deze mankementen vertonen.
Meerdere medailles bleken al tekortkomingen te hebben, waaronder de gouden medaille voor de afdaling in het alpineskiën van Breezy Johnson en het goud van Jutta Leerdam voor de 1000 meter. Het lint van die medailles liet los, wat bij Leerdam leidde tot een deuk in het eremetaal.
Volgens de organisatie gaat het om "een beperkt aantal medailles", waarbij "een aantal" problemen waargenomen is. "We hebben een oplossing gevonden en we nodigen sporters met kapotte medailles uit om ze in te leveren, zodat ze kunnen worden gerepareerd", zei een woordvoerder van de Spelen.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-549905174

Wereldeconomie stevent af op een ramp: "Dit is absurd"

ANP-545839551

Russische begroting ontspoort volledig: na één maand heeft Poetin er al halfjaar doorheen gejaagd

1d3da909c3fdad2d13c7b6acd0153285,4c70904a

Levenslang voor ouders die hun zoon Elias (3) doodmartelden – "Hij kan niet zomaar sterven, het moet een zware straf zijn."

151666874_m

Dure tandpasta is vooral dure marketing – dit is het enige woord dat écht telt op de tube

ANP-518072714

De griepgolf komt eraan: dit moet je vooral níet doen als je ziek bent

ANP-548080925

Zoveel gaat Rob Jetten verdienen als premier en dit is zijn maximale hypotheek

Loading