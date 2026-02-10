Leerdam mag ingedeukte gouden medaille inleveren voor reparatie

Schaatsster Jutta Leerdam mag haar gouden olympische medaille inleveren voor reparatie. De organisatie van de Olympische Spelen in Milaan heeft dinsdag laten weten dat sporters hun medailles kunnen inleveren als deze mankementen vertonen.

Meerdere medailles bleken al tekortkomingen te hebben, waaronder de gouden medaille voor de afdaling in het alpineskiën van Breezy Johnson en het goud van Jutta Leerdam voor de 1000 meter. Het lint van die medailles liet los, wat bij Leerdam leidde tot een deuk in het eremetaal.

Volgens de organisatie gaat het om "een beperkt aantal medailles", waarbij "een aantal" problemen waargenomen is. "We hebben een oplossing gevonden en we nodigen sporters met kapotte medailles uit om ze in te leveren, zodat ze kunnen worden gerepareerd", zei een woordvoerder van de Spelen.