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Hanyu en Mladenovic winnen vrouwendubbelspel op Wimbledon

Sport
door anp
zondag, 12 juli 2026 om 16:30
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LONDEN (ANP) - De Chinese Guo Hanyu en de Française Kristina Mladenovic hebben op Wimbledon het vrouwendubbelspel gewonnen. Ze versloegen de Canadese Gabriele Dabrowski en de Braziliaanse Luisa Stefani in de finale: 6-3 7-5.
Hanyu en Mladenovic wonnen voor het eerst samen een grandslamtoernooi. Voor Mladenovic was het haar zevende grandslamtitel in het vrouwendubbelspel. Ze is de eerste Française sinds 1937 die het dubbelspeltoernooi op Wimbledon wint.
Hanyu en Mladenovic waren als tiende geplaatst. Demi Schuurs strandde samen met haar Australische dubbelpartner Ellen Perez in de kwartfinales van het vrouwendubbelspel op Wimbledon.
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