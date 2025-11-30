Handbalster Van Wetering: konden tegen Egypte dingen uitproberen

ROTTERDAM (ANP) - Handbalster Bo van Wetering kon met Oranje tegen Egypte met een comfortabele voorsprong in de tweede helft "dingen uitproberen". Dat zei de handbalster die met acht treffers topscorer van de avond werd, na afloop van de tweede gewonnen groepswedstrijd, waardoor Nederland zich plaatste voor de hoofdronde op het WK in Ahoy Rotterdam (37-15).

Oranje kon de eerste twintig minuten nog niet het verschil maken, maar liep daarna weg bij Egypte. "Vanaf het einde van de eerste helft kregen we veel vrije kansen. En de tweede helft konden we ook wat dingen uitproberen. Ik denk dat het goed is dat we dat mee kunnen nemen naar de rest van het toernooi."

Van Wetering, die er in 2019 ook bij was toen Nederland de wereldtitel won, had last van zenuwen. "Als we eenmaal beginnen zijn ze weg. Maar van tevoren zijn er toch zenuwen, misschien nu wel wat meer voor eigen publiek. Dat brengt toch extra spanning met zich mee", zei de 26-jarige hoekspeelster die het dinsdag met Oranje opneemt tegen Oostenrijk voor de winst in groep E.