Je werkt bij de supermarkt, en aan de kassa gaat er standaard een paar procent af van je eigen boodschappen. Dat voordeel staat op de tocht. De Tweede Kamer stemde afgelopen donderdag 12 november met 77 tegen 73 stemmen een voorstel weg dat de belastingvrije personeelskorting moest redden. Stemt de Eerste Kamer in december in met het Belastingplan, dan verdwijnt de vrijstelling op 1 januari 2027.

Wie elke week voor €80 boodschappen doet met 10 procent korting, is zonder die korting zo'n €400 per jaar meer kwijt. Die rekensom maakte De Dagelijkse Standaard eerder.

Zo werkt de korting nu

Je werkgever mag je nu per jaar maximaal €500 korting geven op producten uit het eigen bedrijf, met hooguit 20 procent korting per aankoop. Over die korting betaal je geen loonbelasting. Die €500 is het kortingsbedrag, niet wat je mag uitgeven: koop je iets van €100 met 20 procent korting, dan gebruik je €20 van je ruimte.

De regeling geldt veel breder dan in de supermarkt. Brancheorganisaties uit de retail, reisbranche, horeca, cultuur en dienstverlening voerden samen actie voor behoud. Hun petitie haalde bijna 34.000 handtekeningen. Het kabinet wil met de afschaffing zo'n €123 miljoen per jaar ophalen, meldde de NOS.

Een tussenweg sneuvelde met vier stemmen verschil

Volgens De Dagelijkse Standaard kwamen Stoffer (SGP), Hoogeveen (JA21) en Vermeer (BBB) nog met een compromis: de jaargrens halveren van €500 naar €250, met behoud van maximaal 20 procent korting per keer. SGP, BBB, Groep Markuszower, PVV, JA21, Volt, PRO, ChristenUnie, FVD en Keijzer stemden voor, samen 73 zetels. CDA, SP, PvdD, DENK, 50PLUS, D66 en VVD stemden tegen, samen 77 zetels.

Het Belastingplan zelf haalde het daarna met 76 tegen 74 stemmen.

Je korting kan blijven, maar dat ligt bij je baas

Door de afschaffing verdwijnt personeelskorting niet automatisch. Werkgevers kunnen kiezen uit grofweg drie routes:

Via de werkkostenregeling (WKR). De werkgever betaalt de korting uit de vrije ruimte, het bedrag dat hij belastingvrij aan personeel mag besteden. Voor jou blijft de korting dan onbelast.

De werkgever betaalt de korting uit de vrije ruimte, het bedrag dat hij belastingvrij aan personeel mag besteden. Voor jou blijft de korting dan onbelast. Als belast loon. De korting telt dan mee als loon, en daar wordt loonheffing over ingehouden.

De korting telt dan mee als loon, en daar wordt loonheffing over ingehouden. Verlagen of stoppen. Om extra heffing te ontlopen kan een bedrijf de korting versoberen of helemaal schrappen.

De eerste route klinkt het simpelst, maar heeft een addertje. Uit dezelfde vrije ruimte betalen werkgevers ook het kerstpakket, verjaardagscadeaus en personeelsuitjes. Gaan ze erover, dan betalen ze 80 procent eindheffing over het meerdere. Die heffing komt voor rekening van de werkgever en wordt niet op jouw korting ingehouden.

De vrije ruimte gaat in 2027 wel iets omhoog, naar 2,16 procent van de eerste €400.000 aan loonsom. Werkgeversvereniging AWVN vindt dat geen realistische compensatie. Volgens de AWVN kunnen veel werkgevers hun kortingsregeling ook niet op tijd aanpassen. Zelfs het kabinet schat dat maar ongeveer 60 procent van de werkgevers de korting in de vrije ruimte kwijt kan, schreef De Dagelijkse Standaard op basis van Kamerstukken.

Bij ongeveer 4 op de 10 werkgevers past de korting dus niet zomaar in de vrije ruimte.

Drie rekenvoorbeelden

Wat je kwijtraakt, hangt af van hoeveel korting je nu gebruikt en welke route je werkgever kiest. De bedragen hieronder zijn voorbeelden:

Supermarkt: elke week €80 boodschappen met 10 procent korting levert ruim €400 voordeel per jaar op. Stopt je werkgever met de korting, dan ben je dat hele bedrag kwijt.

elke week €80 boodschappen met 10 procent korting levert ruim €400 voordeel per jaar op. Stopt je werkgever met de korting, dan ben je dat hele bedrag kwijt. Kledingwinkel: koop je in een jaar voor €1.000 kleding met 20 procent korting, dan krijg je €200 korting.

koop je in een jaar voor €1.000 kleding met 20 procent korting, dan krijg je €200 korting. Reisbureau: boek je een vakantie van €2.500 met 20 procent korting, dan zit je met één reis meteen op de grens van €500.

Houdt je werkgever de korting en telt hij die als loon, dan ben je niet alles kwijt maar betaal je wel belasting. Het tarief in de eerste schijf wordt in 2027 volgens de plannen 35,84 procent. Van €416 boodschappenkorting gaat dan zo'n €150 naar de fiscus.

Nog niet definitief

De Eerste Kamer behandelt het Belastingplan op 7 en 8 december en stemt op dinsdag 15 december. De senaat kan het wetsvoorstel alleen in zijn geheel aannemen of verwerpen, niet de personeelskorting eruit halen. Een meerderheid is nog niet zeker: als dezelfde partijen voor stemmen als in de Tweede Kamer, zijn er nog vier zetels nodig, rekende Taxlive uit.

De brancheclubs geven het nog niet op. "We blijven in gesprek met politiek en kabinet om een oplossing te vinden", lieten ze na de stemming weten.

Check je arbeidsvoorwaarden

Staat de korting in je cao of arbeidscontract? Volgens de Rijksoverheid moet een werkgever die afspraak misschien aanpassen als de korting niet binnen de vrije ruimte past, of anders eindheffing betalen over wat erboven komt. Vraag dus vóór januari na bij HR of je leidinggevende welke route jouw werkgever kiest. Gebruik je de korting vooral voor één grote aankoop, zoals een reis of een bank, dan scheelt het misschien om die nog dit jaar te doen, nu de oude regels nog gelden.