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Franse Formule 1-coureur Ocon vertrekt na dit seizoen bij Haas

Sport
door anp
woensdag, 30 september 2026 om 12:37
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DEN HAAG (ANP) - Formule 1-coureur Esteban Ocon raakt na dit seizoen zijn plek bij team Haas kwijt. Dat maakten beide partijen woensdag bekend. Het is nog niet duidelijk wie de 30-jarige Fransman opvolgt.
"Mijn tijd bij het Haas F1 Team eindigt na het seizoen 2026. Ik verlaat dit project met opgeheven hoofd en trots op mijn prestaties, die niet altijd even makkelijk waren", schrijft Ocon op Instagram.
Ocon rijdt sinds 2016 in de Formule 1 en won in 2021 de GP van Hongarije. Sinds 2025 reed hij in dienst van Haas. Dit seizoen staat hij met 7 punten zestiende in de WK-stand.
Verstappen
Rafael Câmara wordt genoemd als de mogelijke opvolger van Ocon. De 21-jarige Braziliaan gaat momenteel aan de leiding in het kampioenschap in de Formule 2.
Vorige maand werd bekend dat Max Verstappen zijn contract bij Red Bull tot eind 2030 heeft verlengd.
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