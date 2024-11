Schoof baalt van 'verkeerde vertaling' integratie-uitspraken

DEN HAAG (ANP) - De uitspraken van het kabinet en hemzelf over integratie gingen alleen over de groep jongeren die geweld pleegden in Amsterdam, zegt premier Dick Schoof. "Ik vind het echt meer dan vervelend als dat wordt vertaald alsof ik er niet zou zijn voor alle Nederlanders, want dat wil ik echt zijn", zei de premier voorafgaand aan de ministerraad.

Over de jongeren die in Amsterdam geweld pleegden tegen Israëlische voetbalsupporters, blijft Schoof zeggen: "Let op, dat zijn wel jongeren met een migratieachtergrond. Die staan met hun rug naar de Nederlandse samenleving." Het is volgens Schoof belangrijk dat te blijven benoemen. Maar zijn uitlating over integratie "sloeg op díé jongeren."

Moslims, Marokkanen en andere mensen met een migratieachtergrond die voelen dat ze worden weggezet door het kabinet "zijn geen onderdeel van dat probleem", aldus Schoof.