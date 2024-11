Krant: Trump wil alle medewerkers aanklager Jack Smith ontslaan

WASHINGTON (ANP) - Donald Trump is van plan om alle medewerkers die samenwerkten met aanklager Jack Smith te ontslaan zodra hij in januari president van de Verenigde Staten is. Bronnen melden aan The Washington Post dat ook ambtenaren die gewoonlijk beschermd zijn tegen politieke vergelding hun baan verliezen, als het aan Trump ligt. Ook wil de Republikein binnen het ministerie van Justitie een team aanstellen om verkiezingsfraude in 2020 te onderzoeken.

De plannen van Trump laten volgens de krant zien dat Trump in deze zaak "niet gedreven wordt door ideologie of beleidsplannen, maar door persoonlijk ongenoegen". Trump heeft de afgelopen jaren meermaals gezegd dat hij het slachtoffer werd van "een politieke heksenjacht". Aanklager Smith leidt twee zaken die gaan over het achterhouden van geheime documenten en over Trumps pogingen om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag in 2020.

Zodra Trump president is, zou hij volgens een van de bronnen "schoon schip willen maken met de slechteriken die achter hem aanzaten". Of Trump ambtenaren die al jaren op het ministerie van Justitie werken zomaar kan ontslaan is onduidelijk, schrijft The Washington Post.

The New York Times meldde eerder al dat Smith zelf van plan is om op te stappen voordat Trump aan de macht komt. Omdat het ministerie van Justitie, waar Smith voor werkt, geen zittende presidenten vervolgt, lijkt de rol van de speciale aanklager voorlopig uitgespeeld. Hij zou willen voorkomen dat hij "binnen twee seconden ontslagen wordt", meldde de krant.