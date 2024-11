Omtzigt spreekt geplaagd NSC toe op congres

DEN HAAG (ANP) - Rustig op gang komen zit er niet in voor Pieter Omtzigt in de week van zijn terugkeer: zaterdag spreekt hij het congres van zijn partij NSC in Nieuwegein toe. De leden hebben veel te bespreken. De samenwerking in de coalitie met PVV, VVD en BBB verloopt namelijk moeizaam en dat werkt door in de eigen gelederen. In de afgelopen weken zijn twee staatssecretarissen en evenveel Kamerleden van de partij teruggetreden omdat zij zich stoorden aan de omgangsvormen in de coalitie en het kabinet.

De korte bestaansgeschiedenis van de in augustus vorig jaar opgerichte partij van Omtzigt is tot nu toe een wilde rit. Bij de verkiezingen in november dat jaar behaalde de partij uit het niets twintig zetels. Daarna volgde een moeizame formatie waarbij de verwijten tussen de latere coalitiepartijen over en weer vlogen. NSC maakte zich zorgen of de rechtstaat wel veilig was bij de radicaalrechtse PVV, maar liet zich na afspraken hierover toch overhalen tot een samenwerking.

Ook daarna bleef het onrustig. Bij de coalitieonderhandelingen over de miljoenennota liepen de spanningen hoog op. In september meldde de partijleider dat hij voorlopig thuisbleef met burn-outklachten.

De nummer twee Nicolien van Vroonhoven nam het tijdelijk van hem over, maar haar was amper een inwerkperiode gegund. De spanningen in de coalitie liepen flink op in de discussie over de door de PVV zo gewenste asielnoodwet, waarbij NSC weer grote rechtstatelijke bezwaren had. Na meerdere overleggen tot diep in de avond ging de noodwet van tafel en werd een coalitiecrisis afgewend.

De "polariserende omgangsvormen" in de nasleep van de onrust in Amsterdam waren vorige week de reden voor de Marokkaans-Nederlandse staatssecretaris Nora Achahbar (NSC) om een stap terug te doen. Ook dit leidde tot crisisoverleg tot in de nacht. Er werd rekening mee gehouden dat meer NSC-bewindslieden zouden volgen.

Ook deze ruzie werd gesust, maar niet zonder gevolgen. Twee NSC-Kamerleden stapten deze week op uit onvrede over de gang van zaken. Een dag later keerde Omtzigt terug in Den Haag.