DE BILT (ANP) - In vrijwel het hele land geldt tot halverwege zaterdagochtend code geel. Het KNMI waarschuwt dat er door bevriezing van natte weggedeelten kans is op gladheid. In het noordoosten kunnen ook winterse buien en plaatselijk ijzel voor gladheid zorgen.

De weerswaarschuwing is tot 10.00 uur van kracht in heel Nederland, met uitzondering van de Waddeneilanden.

Vrijdag was door winterse weersomstandigheden ook al in bijna het hele land code geel van kracht.