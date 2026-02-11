Krant: Zelensky niet van plan snel referendum aan te kondigen

KYIV (ANP/RTR) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is niet van plan op korte termijn een referendum aan te kondigen en voorbereidingen te treffen voor presidentsverkiezingen. Dat meldt de Kyiv Independent op basis van een anonieme bron dicht bij Zelensky. Ook mensen die Reuters sprak op basis van anonimiteit zijn sceptisch over dat tijdpad.

De Oekraïense krant weerspreekt daarmee eerdere berichtgeving van The Financial Times, waarin werd gemeld dat Zelensky 24 februari een dergelijke aankondiging zou willen doen. Volgens de Kyiv Independent is Zelensky niet bereid dat op die termijn al te doen. Veiligheidsgaranties en niet datums bepalen wanneer een dergelijke aankondiging komt, aldus de krant.

De VS, die een bemiddelende rol spelen in de onderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland, zouden aansturen op het tekenen van een akkoord nog voor de zomer. Als Zelensky wel een dezer dagen een referendum aankondigt, kunnen verkiezingen wellicht al in mei worden gehouden.