Kremlin bevestigt dat massale raketaanval vergeldingsaanval was

door anp
zondag, 24 mei 2026 om 11:05
MOSKOU/KYIV (ANP/AFP/RTR) - Het Russische ministerie van Defensie heeft volgens media bevestigd dat de grote aanval met raketten en drones in de nacht van zaterdag op zondag een vergeldingsaanval was voor de beschieting van burgerdoelen in het door Rusland ingelijfde oosten van Oekraïne. In de regio Loehansk werd afgelopen week bij Oekraïense droneaanvallen een studentencomplex met slaapzalen getroffen, waarbij 21 doden en 42 gewonden vielen volgens de plaatselijke autoriteiten.
Het Russische defensieministerie meldt dat er onder meer raketten van de types Oresjnik, Iskander, Kinzhal en Zirkon zijn gebruikt, gericht op militaire doelen en industriële complexen betrokken bij de wapenindustrie.
Oekraïne heeft zondag massale luchtaanvallen gemeld op de regio Kyiv waarbij zeker vier doden en zestig gewonden zijn gevallen. De militaire autoriteiten spreken van een massale aanval met zeshonderd drones en negentig raketten.
