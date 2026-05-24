VS-minister Rubio optimistisch over voorlopig akkoord met Iran

NEW DELHI (ANP/AFP) - De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio is optimistisch over een voorlopige deal met Iran en hoopt dat die zondag nog kan worden aangekondigd.

Hij zei dat op bezoek in India, dat voor veel belangrijke importgoederen is aangewezen op scheepvaart door de Straat van Hormuz. Die is sinds de Amerikanen en Israëli's eind februari Iran begonnen aan te vallen, vrijwel gesloten.

Rubio denkt dat "het mogelijk is dat de wereld in de komende uren goed nieuws krijgt". President Donald Trump zei eerder al dat de inhoud van een memorandum van overeenkomst tussen Iran en de VS voor het grootste deel rond is. Hij zei dat daarmee de zeestraat weer geopend wordt. Hij zei niet onder welke voorwaarden dat zou gebeuren en wat de overeenkomst verder bevat.

De voorlopige overeenkomst zou uitgaan van een bestand van zestig dagen. Dan zou de zeestraat opengaan en de blokkade van Iraanse schepen stoppen. Nucleaire kwesties zouden tijdens het bestand aan de orde komen.