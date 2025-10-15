Kremlin bevestigt ontmoeting Poetin en Syrische al-Sharaa

MOSKOU (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Russische president Vladimir Poetin heeft woensdag een ontmoeting met de Syrische president Ahmed al-Sharaa, bevestigt het Kremlin. Het is voor het eerst dat de Syriër Rusland bezoekt sinds de machtsovername in eigen land.

Een Syrische regeringsbron zegt dat het overleg onder meer gaat over de twee Russische militaire bases in Syrië en dat al-Sharaa de uitlevering zal vragen van de Syrische oud-dictator Bashar al-Assad. Rebellen onder al-Sharaa's leiding pleegden in december vorig jaar een staatsgreep. Assad, die sinds 2000 aan de macht was, vluchtte toen naar Rusland, waar hij samen met zijn gezin asiel kreeg.

Rusland was een bondgenoot van Assad en probeert sinds de machtsovername de banden met Syrië in stand te houden. Het land zou woensdag aanvankelijk een Russisch-Arabische conferentie houden, maar schrapte de bijeenkomst nadat slechts enkele Arabische leiders, onder wie al-Sharaa, hun aanwezigheid hadden bevestigd.