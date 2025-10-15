ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kremlin bevestigt ontmoeting Poetin en Syrische al-Sharaa

Samenleving
door anp
woensdag, 15 oktober 2025 om 9:11
anp151025063 1
MOSKOU (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Russische president Vladimir Poetin heeft woensdag een ontmoeting met de Syrische president Ahmed al-Sharaa, bevestigt het Kremlin. Het is voor het eerst dat de Syriër Rusland bezoekt sinds de machtsovername in eigen land.
Een Syrische regeringsbron zegt dat het overleg onder meer gaat over de twee Russische militaire bases in Syrië en dat al-Sharaa de uitlevering zal vragen van de Syrische oud-dictator Bashar al-Assad. Rebellen onder al-Sharaa's leiding pleegden in december vorig jaar een staatsgreep. Assad, die sinds 2000 aan de macht was, vluchtte toen naar Rusland, waar hij samen met zijn gezin asiel kreeg.
Rusland was een bondgenoot van Assad en probeert sinds de machtsovername de banden met Syrië in stand te houden. Het land zou woensdag aanvankelijk een Russisch-Arabische conferentie houden, maar schrapte de bijeenkomst nadat slechts enkele Arabische leiders, onder wie al-Sharaa, hun aanwezigheid hadden bevestigd.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2376235619

Deze 7 signalen wijzen op een moeilijke jeugd

ANP-539041918

Peiling: PVV verliest, D66, JA21 en GL-PvdA in de lift

27884117_m

Dit simpele vetzuur kan misschien je gezichtsvermogen herstellen

AA1OqAKx

Boze Trump: 'Waar is mijn haar?'

ANP-308125165 (1)

De grote beelden op Paaseiland konden lopen: zo zijn ze op hun plek gekomen

ANP-522669124

's Nachts wakker worden met een droge mond en nog vier aanwijzingen dat je te veel suiker eet

ANP-512579917

Wat je darmen met ADHD te maken hebben (en hoe je daar invloed op kunt hebben)

Loading