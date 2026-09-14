ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nijkerk pleit voor meer geld infrastructuur na stremming brug

Samenleving
door anp
maandag, 14 september 2026 om 12:33
anp140926099 1
Volg ons op Google Nieuws
NIJKERK (ANP) - De gemeente Nijkerk wil dat het kabinet dinsdag op Prinsjesdag meer geld uittrekt voor het onderhouden van wegen, bruggen en vaarverbindingen. De A28 bij de Gelderse plaats was vorige week enkele dagen afgesloten, nadat er zand en grind bij een brug waren weggespoeld. Het verkeer tussen Zwolle en Amersfoort moest omrijden via Apeldoorn.
Nijkerk heeft maandag een oproep gedaan voor "versnelling van investeringen in onderhoud, vervanging en uitbreiding van cruciale infrastructuur". Volgens de gemeente is de infrastructuur, zoals wegen en bruggen, de basis van alles wat het kabinet wil bereiken, van verduurzaming tot defensie en van woningbouw tot economische ontwikkeling.
De gemeente stelt dat Nederland "lijkt te leven op de reservebank van zijn infrastructuur. Veel bruggen, viaducten en kunstwerken zijn ontworpen voor een ander Nederland, met minder verkeer en lagere belasting dan vandaag." Nijkerk noemt de problemen van de A28 een voorbeeld daarvan: "Als het sluiten van één brug zulke verstrekkende gevolgen heeft, is duidelijk hoe kwetsbaar het netwerk inmiddels is geworden."
loading

POPULAIR NIEUWS

europese gasprijs veert op in aanloop naar koudegolf1704279630

111 keer omhoog, 4 keer omlaag: zo bewogen alle 17 energieleveranciers hun gasprijs in een week

header-thuistaal-15jarigen

In tien jaar verdubbeld: 13 procent van de vijftienjarigen spreekt thuis geen Nederlands

199306008_m

Nederlanders laten duizenden euro's liggen door lui spaargedrag: 'Rentegat historisch groot'

anp130926085 1

WSJ: Canada wil mogelijk bijzonder EU-lidmaatschap

header-nederland-wonen-3x2

Nederland is het fijnste land van Europa om in te wonen – tot je naar de woningmarkt kijkt

anp130926083 1

Kremlin sluit gesprekken met Oekraïne en VS in oktober niet uit

Loading