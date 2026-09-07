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Kremlin noemt het nog te vroeg voor vervolggesprekken Kyiv en VS

Samenleving
door anp
maandag, 07 september 2026 om 12:58
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MOSKOU (ANP/RTR) - Het Kremlin noemt het nog te vroeg voor concrete afspraken voor een vervolg aan de vredesonderhandelingen met Oekraïne en de Verenigde Staten. Dat zei Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov maandag in reactie op vragen van journalisten over het bezoek van het Amerikaanse onderhandelingsteam aan eerst Moskou en vervolgens Kyiv. Hij voegde eraan toe nog geen details te hebben gehoord over de besprekingen tussen de VS en Oekraïne van zondag in Kyiv.
De Russische president Vladimir Poetin noemde na afloop van de gesprekken in Moskou de bijeenkomst "buitengewoon openhartig", al zijn concrete resultaten vooralsnog niet bekendgemaakt. Aanvankelijk klonk het dat het Kremlin lage verwachtingen had van het bezoek van Steve Witkoff en Jared Kushner. Die zouden in Moskou een Amerikaans voorstel voor een einde aan de oorlog hebben overlegd. De inhoud daarvan zou naar verluidt grotendeels lijken op eerdere Amerikaanse vredesvoorstellen.
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