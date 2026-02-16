Kremlin ontkent Navalny te hebben vergiftigd

MOSKOU (ANP/RTR) - Rusland ontkent dat het oppositieleider Aleksej Navalny twee jaar geleden heeft gedood met het gif van pijlgifkikkers. Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov spreekt van valse beschuldigingen.

"Natuurlijk accepteren we zulke beschuldigingen niet", aldus Peskov. "We vinden ze bevooroordeeld en ongegrond. We verwerpen ze ten zeerste."

Vijf Europese landen, waaronder Nederland, beschuldigen na onderzoek Rusland ervan Navalny te hebben vergiftigd. Hij overleed twee jaar geleden in een Siberische strafkolonie. In het Westen bestonden al vermoedens dat hij was gedood, maar nu zeggen Europese landen ook daadwerkelijk bewijs te hebben.