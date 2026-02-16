Oekraïense oud-minister formeel verdachte in corruptiezaak

KYIV (ANP/AFP) - De Oekraïense justitie heeft oud-minister Herman Haloesjtsjenko formeel aangemerkt als verdachte in een grote corruptiezaak. Hij werd in de nacht van zaterdag op zondag opgepakt terwijl hij het land probeerde te ontvluchten.

"De voormalige minister van Energie (2021-2025) wordt beschuldigd van witwassen en deelname aan een criminele organisatie", schrijft het nationale anticorruptiebureau (NABU) in een verklaring. Voor die aanklachten kan hij vijftien jaar gevangenis krijgen.

Het gaat om een corruptieschandaal van zo'n 100 miljoen dollar (84 miljoen euro) bij het verdelen van aanbestedingen. De aanklagers stellen dat zo'n 12 miljoen dollar daarvan op bankrekeningen staat die worden gelinkt aan familieleden van Haloesjtsjenko.

Het schandaal kwam in november aan het licht. Haloesjtsjenko heeft toen alle beschuldigingen ontkend.