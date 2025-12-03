ECONOMIE
Kremlin: Poetin accepteert sommige voorstellen VS en sommige niet

Samenleving
door anp
woensdag, 03 december 2025 om 11:40
anp031225130 1
MOSKOU (ANP/RTR) - Volgens het Kremlin heeft de Russische president Vladimir Poetin ingestemd met sommige van de Amerikaanse voorstellen voor vrede in Oekraïne. Maar een aantal andere voorstellen zou hij hebben verworpen. Volgens Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov is dit normaal in een onderhandelingsproces en zijn de Russen bereid om zo vaak af te spreken met de Amerikanen als nodig is voor een akkoord.
Poetin sprak dinsdag urenlang met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner, die een plan voor Oekraïne presenteerden. Een medewerker van het Kremlin zei daarna dat er geen doorbraak was bereikt in dat gesprek.
Maar Peskov benadrukt dat Poetin niet het gehele plan heeft afgewezen. Dit zou pas het eerste gesprek zijn, waarin beide partijen hun standpunten hebben gedeeld.
Er was geen Oekraïense delegatie aanwezig bij de gesprekken in Moskou. De Oekraïense onderhandelaar Roestem Oemjerov reist woensdag naar Brussel voor overleg met Europese bondgenoten, meldde president Volodymyr Zelensky.
